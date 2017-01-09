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Vefat
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İşsizler 2017’de Gülecek!
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TED MALATYA KOLEJİ BÖLGE ŞAMPİYONASINA KATILACAK
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EYMS-SİVASSPOR KARŞILAŞMASININ SAATİ DEĞİŞTİ
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Sivasspor maçı Malatya’da oynanacak
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Hayallerinin Peşinde Bir Adam
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EYMS MAÇ BİLETLERİNDE İNDİRİME GİTTİ
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“Ekmek, su gibi spor da vücudun olmazsa olmazıdır"
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Öğrenciler İkinci Döneme Daha Verimli Çalışmalı
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Kömür Tevziye Modern Yağmursuyu Altyapısı
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YEKSAM, Kaymakam Akça’yı Ziyaret Etti
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“Basın Mensupları Fedakârca Çalışıyorlar”
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Nerede İş Güvenliği?
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2. Milli Eğitim Şurası Gerçekleştirildi
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15 Temmuz’u Unutturmamak İçin 15 Hatim
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Basın 15 Temmuz’da Tam Not Aldı
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Malatya’da Dâhil 23 İlde Uygulanacak
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Öğrencilerden Polisi Isıtan İkram
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Kar Mesaisi Devam Ediyor
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Fikir İşçileri Hep Bir Arada