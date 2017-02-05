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“Ey CHP, Ey Kemal Bey Uyan Artık”
Dev DEAŞ Operasyonu!
Birçok Üründe Fiyatlar Düşecek
"Terör Örgütlerine Diz Çöktüreceğiz"
Pensilvanya’da FETÖ İle Mücadele Platformu Kuruluyor
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“2016 Yılı Faturam 16 Bin TL”
Uydudan yayın yapan Vuslat TV’yi ziyaretinde konuşan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Biz milletvekilleri bile bilmiyoruz meclise ne kadar masrafımız olduğunu. Ancak ben kendimin ne kadar iletişim giderim olduğunu biliyorum. Benim 2016 yılında TBMM’ye fatura ettiğim iletişim giderlerim 16 bin TL’dir” dedi
5.2.2017 18:35:03
“Hızlı Tren İçin İlk Adımlar Atıldı”
Vali Mustafa Toprak hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanan Sivas (Çetinkaya) - Malatya Demiryolu Hızlı Tren projesinin hayata geçirilmesi amacıyla ilk adımların atıldığı müjdesini verdi
5.2.2017 17:55:54
DAEŞ Operasyonu 2 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin birlikte yürüttüğü DAEŞ terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri ise Türk vatandaşı olmaz üzere iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde bol miktarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi
5.2.2017 17:55:28
Kuşak Fiyatı Yevmiyeyi Karşılamıyor
Yöresel kıyafetlerin toplu durmasına yarayan kuşaklar artık üretilmediği gibi fiyatı yevmiyesini bile karşılayamıyor
5.2.2017 17:53:59
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Ekonomik Yetersizlik ve Güvenlik Ön Planda
Yerel basının sorunlarını ele alan Malatya Kent Konseyi, Malatya’da faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, yerel medyanın temel sorunlarının başında, ekonomik yetersizlikler, kurum ve basın çalışanlarının kişisel güvenliğinin düzenlenmesi ve nitelikli elemanlara verilen maddi imkânların yetersizliği ön plana çıktı
5.2.2017 17:50:16
İzinsiz Eylem Yapan Gruba Polis Müdahalesi
Görevlerinden ihraç edildiklerini öne sürerek eylem yapan KESK’li guruba polis müdahale ederek eylemcileri gözaltına aldı
5.2.2017 17:36:11
Bağımlılıkta En Kritik Dönem Ergenlik
Bağımlılıkta ailelerin çocuklarının bağımlı olup olmadığını anlamaları için dikkat etmesi gerektiği şeyler olduğuna ve bunun da en önemli meseleler arasında olduğuna vurgu yapan AMATEM sorumlusu Cumurcu, “Bazı aileler çocuğun bağımlı olduğunu fark edemiyor. 2-3 yıl geçiyor daha sonrasında fark ediyorlar bu da vakit kaybı oluyor çocuk için aileler için. Aileler çocukta özellikle ergenlik döneminde davranış değişiklikleri başlamışsa, daha sinirli, daha öfkeli, daha saldırgan davranıyorsa, çocuğun arkadaş çevresi değişti ise tüm bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler.” dedi
5.2.2017 17:30:55
TEMA Vakfı Battalgazi’de Faaliyetlerine Devam Ediyor
TEMA Vakfı Malatya Battalgazi İlçe Sorumluluğu görevini gönüllü olarak yürüten Adem Sayın, görevini yeni İlçe Sorumlusu Şengül Korkut’a devretti
5.2.2017 17:20:03
Karataş’ın Kayınvalidesi için Mevlit okutuldu
Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş’ın kayınvalidesi ve Yaygın’ın son belediye başkanı İrfan Karataş’ın yengesi merhume Makbule Kılınç’ın üç gün önce vefat etmesi nedeniyle Mevlit okutuldu
5.2.2017 17:19:09
Diğer Başlıklar
Battalgazi Semt Polikliniği Kaliteli Hizmet Veriyor
Malatya Devlet Hastanesine Bağlı Battalgazi semt Polikliniği Battalgazi ilçesinde oturan vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Günde yaklaşık 600 kişi burada poliklinik hizmetlerinden yararlanırken, Semt polikliniğine gelen hastalar, Dâhiliye, KBB, Genel Cerrahi, Göz, Nöroloji, Ortopedi ve Kadın doğum dallarında çok fazla sıra beklemeden muayene olabiliyorlar
“Malatya O Projede Neden Yok?”
Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için Büyük Ova Projesi çalışmasında Malatya’nın yer almamasını yadırgıyoruz” dedi
Kanserdeki Psikolojik Hasara Dikkat
Dünyada milyonlarca insanın mücadele ettiği kanser, kişinin bedensel sağlığı kadar psikolojik durumunu da etkiliyor. Kanser hastalarında psikolojik etkilerin zamanında tanımlanması ve tedavisinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, “Böylece tedaviye uyumu artan hasta, organ kaybı ve yeni hayata alışma konusunda güçlenir. Daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürer” diyor
Vefat
Vefat Edenler
Referandum, Milletin Hesap Soracağı Gün Olacak
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin, “Bu referandum da seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır.” dedi
“Sizi Kurtaracak Olan Çalışmanız”
Yetiştirme yurtlarında ve sevgi evlerinde kalan başarılı öğrencilere ödül verilen programa katılan Vali Mustafa Toprak, “Sizi kurtaracak olanında çalışmanız ve azminiz olduğunu unutmayınız.” dedi
Her Yıl 164 Bin Kişiye Kanser Teşhisi Konuluyor
Malatya Devlet Hastanesi toplantı salonunda Halk Sağlığı Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü için sağlık çalışanlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burada her yıl 164 bin kişiye kanser teşhisi konulduğu vurgulanarak KETEM, kanserde erken teşhisin önemi, yapılan taramalar sağlık çalışanlarına ayrıntılarıyla anlatıldı
Öne Çıkanlar
“Ey CHP, Ey Kemal Bey Uyan Artık”
Dev DEAŞ Operasyonu!
Birçok Üründe Fiyatlar Düşecek
"Terör Örgütlerine Diz Çöktüreceğiz"
Pensilvanya’da FETÖ İle Mücadele Platformu Kuruluyor
“Tatbikat Uluslararası Hukuka Aykırı”
"2018'den İtibaren 500 Bin Konutu Yenileyip Dönüştüreceğiz"
YÖKDİL Sınavı başvuruları Sürüyor
“Komşunu Al Gel!”
Emekliye Promosyon!
Ulusal Gazeteler
4 Şubat 2017 Cumartesi 1'inci Sayfamız
Ptt 1. Lig Puan Durumu
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