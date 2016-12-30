Teknoloji Bağımlılığı Alarm Veriyor!

Kitle iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile had safhaya ulaşan iletişimsizlik, artık alarm vermeye başladı. Öyle ki iş yerinde, sokaklarda, otobüste hatta ailemizde bile her bireyin elinde bir cep telefonu ya da tablet mevcut ve kimse kimseyle mecbur kalmadıkça konuşmuyor. Sohbet etmek için gidilen kafelerde bile aynı manzara… İnsanların psikolojileri çok bozuk, eskiden sıkıntılar paylaştıkça azalırdı ve kişi rahatlardı, şimdi gerçek manada iletişim ve paylaşım olmadığı için insanlar çok gergin bu da toplumda suç oranlarının artmasına ve kutuplaşmaya sebebiyet veriyor…