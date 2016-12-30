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Akıllara Takılanlar Masaya Yatırıldı
KOSGEB tarafından esnafa verilen faizsiz krediyi ele alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yönetimi kredi desteğine kimlerin başvurduğunu, kimlerin bu destekten yararlanabileceğini, başvuru sürecinde yaşanan sıkıntıları KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki’ye sordu. Soruları cevaplayan Murat Seki, başvuru yapanların mikro işletmeler olduğuna vurgu yaparak “Bu kredi dağılımı hiçbir soru işaretine mahal bırakmadan tamamen yazım üzerinde işletmelerin belirlenerek dağıtılması şeklindeydi” dedi
30.12.2016 20:30:24
Bakan Tüfenkci: ” Odaların Girişimci Rolünü Artıracağız”
Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırarak, ekonomiyi büyütmeye devam edeceklerini söyleyen Tüfenkci, “2017 yılında yatırım seferberliğine gidiyoruz” dedi, yeni yılda özel sektör yatırımlarının artırılacağı mesajını verdi. Tüfenkci, odaları girişimci rolünü artıracağız.” dedi
30.12.2016 20:00:15
Takım Elbise Özen İster!
Takım Elbise, şık ve güzel görünüm için tüm Erkeklerin vazgeçilmezidir. İyi bir Takım elbise için kumaşı, kalitesi, kesimi ve desenini özenle seçmek gerekiyor. Çarşı merkezdeki giyim mağaza yetkilisi Nevzat Timurkan, “Takım elbisede en önemli şey kumaşıdır. Kumaşın ya yüzde 100 pamuk veya yünden olmasına dikkat etmeliyiz. Takım elbiseyi hangi amaç için aldığınız da önemlidir” dedi
30.12.2016 19:15:06
Kendir Deyip Geçmeyin!
Paranın kıymetini bilen ve evde görsellik isteyen hanımlar dikkat! Hem ucuz hem de birçok süs eşyası yapımında kullanılan kendiri kapı süsü olarak, paspas olarak, fotoğraf çerçevesi olarak, vazo süsü ya da saksı kalıpları olarak… çeşitli alanlarda ve yerlerde isteğinize göre kullanılır hale getirip güzel bir dekorasyon yapabilirsiniz
30.12.2016 19:06:24
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Geleceğe Emin Adımlarla…
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için barış, huzur ve mutluluk yılı olması temennisinde bulundu
30.12.2016 19:02:24
Battalgazi’ye turist Akını
Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı her geçer yıl artıyor. Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirasları 2016 yılı içerisinde 101 bin 294 kişi ziyaret etti
30.12.2016 19:00:54
Yeni Yıla Zinde Başlayın!
Renkli ve kalorili yiyeceklerden oluşan yılbaşı sofralarında keyifli bir akşam geçirmek, yeni yılın ilk gününe kötü bir başlangıç yapılmasına neden olabiliyor. Akşamdan kalma hazımsızlığı, ödemi ve halsizliği önlemek için ise beslenme programında birtakım değişiklikler yapılması yeterli oluyor
30.12.2016 18:20:28
33 sanıklı davada 5’inci duruşma görüldü
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından 12'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi
29.12.2016 20:13:08
Kapıkaya’nın Yüzde 90’ı Tamam
Ülkemizin dört bir yanını baraj ve göletlerle donatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya’da inşa ettiği tesislerle münbit toprakları suya kavuşturmaya devam ediyor. Malatya’da inşa edilen dev yatırımlar arasında yer alan Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması projesinde çalışmaları aralıksız sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı şu ana kadar işin yüzde 90’ını tamamladı
29.12.2016 20:11:42
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Vefat Edenler
“Çocuk Olimpiyat Köyü”
Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından, çocukların sporla iç içe olması adına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne sunulan “Çocuk Olimpiyat Köyü” projesi, bakanlığa sunuldu. Çeşitli spor branşlarında tesisler yapılmasını öngören örnek projeyle, hem çocukları spora yönlendirmek hem de olimpiyatlarda bizi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor
Malatya Stadı’nın inşası tam gaz sürüyor
Malatya’da yapımı devam eden stada, şu ana kadar 20 bin koltuk takıldığı ifade edilirken, tribünlerin üst kısmına da 2 adet skorboard monte edildiği bildirildi. Malatya Stadı'nda çalışmalar devam ederken, stadın 3 ay sonra kullanılabileceği öngörülüyor. Stadyumda koltuk monte işlemi ise devam ediyor. Yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber yaptığı açıklamada, 20 bine yakın koltuğu tribünlerle buluşturduklarını söyledi
Gençler Hentbol Müsabakası tamamlandı
20-27 Aralık 2016 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan Gençler Hentbol müsabakaları sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları dağıtıldı
Evkur Yeni Malatyaspor 1.99’luk forvet’le anlaştı
Evkur Yeni Malatyaspor, İtalya Seri B takımlarından Cesena’nın 1.99’luk forveti, Milan Djuric ile prensipte anlaşmasına vardı. Sarı siyahlı kulübün Başkanı Adil Gevrek, İtalya basınında Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili, Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberi doğrulayarak, “Bu futbolcuyla prensipte anlaştık” dedi
Dev tesis için düğmeye basıldı
Bölgesel Amatör Futbol Lig(BAL) takımı, Malatya Yeşilyurt Belediyespor için Yakınkent’te 20 dönümlük alana, büyük bir tesis yapılacağı açıklandı
Orman Müdürlüğü’nde Eğitim
Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından Malatya Orman İşletme Müdürlüğü Personeline seminer verildi
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31 Aralık 2016 Cumartesi 1'inci Sayfamız
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