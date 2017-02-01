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Büyükşehir 2016’da 3 Bin 197 Cenaze Hizmeti Verdi
Doğumdan yaşamın sonuna kadar vatandaşların yanında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplam 3197 cenaze işlemi yaptı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 2 bin 67’si Şehir Mezarlığı’nda; 1130’u ise çevre il ve ilçelerdeki mezarlıklara nakledilerek defnedildi. Vefatların 2904’ü tabii ölümden, 284’ü adli vakadan, 9’u ise şehitlerden meydana geldi
1.2.2017 14:00:55
Başdirek’e 720 Bin TL’lik Yatırım
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Modern altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Darende İlçesinin Başdirek mahallesine maliyeti 720 bin TL’lik yatırım ile 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediliyor
1.2.2017 14:00:06
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü
Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalından Uzman Psikolog Uygar Salman, çocuklarda öğrenme güçlüğü nedenleri, etkileri, ailenin çocuğa nasıl davranması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulunarak bu sorunu yaşayan bireylere daha iyi bir gelecek sunma adına tedavi sürecinde ilaç tedavisi ile birlikte eğitici faaliyetler de uyguladıklarının altını çizdi
1.2.2017 13:36:12
Vefat
Vefat Edenler
31.1.2017 19:02:54
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Cep Telefonu Alırken Dikkat
Cep telefonları çağımızın artık vazgeçilmez bir iletişim aracı. Küçüğünden büyüğüne hemen herkeste cep telefonları bulunuyor. Peki, telefon alacağımız zaman ya da kullandığımız telefonumuzu değiştirmek istediğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tüm bu soruların cevabını sizler için işin uzmanına sorduk…
31.1.2017 19:00:51
781 Bin Olduk
TÜİK verilerine göre Malatya’nın nüfusu 2016’da bir önceki yıla göre 8 bin 401 kişi artarak 781 bin 305 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızının binde 10,8 olarak gerçekleştiği Malatya’da, nüfusun yüzde 49,86’sını erkekler, yüzde 50,14’ünü de kadınlar oluşturdu
31.1.2017 18:59:44
BİK ile KOSGEB Anlaştı
Basın İlan Kurumu ve KOSGEB arasında işletmelerin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Bu protokol ile KOSGEB hedef kitlesinde yer alan ve Basın İlan Kurumu’nun yayımcılık faaliyetlerini yürüten yazılı basın işletmelerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amaçlanıyor. Basın İlan Kurumu Genel Merkezinde imzalanan protokole KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca da katıldı
31.1.2017 18:58:11
2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
2016-2017 futbol sezonu, 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginin fikstürü çekildi
31.1.2017 18:56:04
EYMS TARAFTARINDAN AYRI KALACAK
En son iç saha maçını Mersin İdmanyurdu ile 21 Ocak tarihinde oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, maçlarını İstanbul’da oynama kararı almasının ardından, uzun bir süre taraftarından ayrı kalacak
31.1.2017 18:54:09
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Anadolu Ateşi Hokey Takımı, Salon Hokeyi 2.Lige Yükselme maçlarında şampiyon olarak 2.lige yükseldi
Vali Toprak Sağlıkçılara Teşekkür Etti
Vali Mustafa Toprak, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda müdürlüğün faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında brifing aldı. Yapılan faaliyetleri ve ihtiyaçları aktaran İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, birçok hizmetin TSM’lerde verildiğine dikkat çekerken Vali Mustafa Toprak da birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri veren ilin en ücra köşelerinde hizmet vermeye çalışan sağlık görevlilerine teşekkür etti
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsayan ve içerisinde Adıyaman’ın da yer aldığı ‘Cazibe Merkezleri Programı’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
26 Yatırım’dan 6’sı İnşaat Sürecinde…
Vali Mustafa Toprak, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda ilin sağlık sektörü faaliyetleri hakkında brifing aldı. Burada, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalardan söz eden İl Sağlık Müdürü Dr. Duran il genelinde toplam 26 yatırımın bulunduğunu bunlardan inşaat süreci devam eden 6 adet yatırımın olduğunu ifade etti
Dikkat Hastalık Barındırıyor
Çocuğunuza veya arkadaşlarınıza hediyelik süsler ve oyuncaklar alırken sağlıklı ve kalite olmasına dikkat edin diyen Oyuncakçı Fatih Erdem, “Çocuklarınıza ve yakınlarınıza her oyuncağı veya hediyelik süsleri alamazsınız. Mutlaka her aldığımız ürünün sağlıklı olup olmadığına bakmak gerekiyor. Özellikle Çin malı ve ucuz ürünleri daha çok plastik ve adi maddelerden üretildiği için bakteri ve mikrop taşıyabiliyor.” dedi
Ali Kapısı Derneği Kadın Kolu Kuruldu
Malatya’da Ali Kapısı Derneği Kadın Kolu Kuruldu Çavuşoğlu mahallesinde bulunan Alevilerin cem ibadetini yerine getirebilmek amacıyla kurulan dernek Türkiye’de tek çadır cem evi olma özeliğini taşıyor. Kurulan yeni derneğin başkanlığına Gülden Ünlüer Çakır getirildi
Vali Toprak’tan Hızlı Tren Temennisi
Vali Mustafa Toprak, Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce 13 Şubat 1931 Cuma günü ilin güneye ve güney illerinin de Anadolu’ya bağlantısını sağlayan demiryolu açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya' ya geldiği günden beri Malatyalılara hizmet veren Demiryolu İşletme Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ülkenin son yıllarda ulaşım alanında ilerleme kaydettiğini söyleyen Toprak, Yüksek Hızlı Tren projesinin ilimizde de bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu
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TSK’daki Personel Sayısı
Otomobil Piyasası 2016’yı Hareketli Kapattı
“Onlar Birer Mankurt”
İhracat Yıla Rekorla Başladı
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1 Şubat 2017 Çarşamba 1'inci Sayfamız
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