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Vefat
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100 Odalı Konuk Evi Yapılacak
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Mahallenin Acil Servisleri Komşular
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MALATYA BŞB BASKETBOL’DAN ÖNEMLİ GALİBİYET
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HEKİMHAN BELEDİYE RÜZGÂRI DEVAM EDİYOR
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DERBİNİN KAZANANI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR
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Kaplan yara aldı ( 3-0 )
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Yatırımcılara “Malatya’ya Gelin” Çağrısı
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Malatya’da Huzur Uygulaması
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Ender Saraç Malatyalılarla Buluştu
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Vatandaş Sudan Şikâyetçi
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2023 hedeflerine Ulaşmak İçin…
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Çiftçiye Kayıt Uyarısı
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Gönül Köprüsü Projesi Gönülleri Kazandırıyor
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Bölgeye Hitap Eden Bir Hastane
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“İklime Bağlı Üretim Yapıyoruz”
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Mehmet Çolak Görevinden Alındı
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En Aşağılık Dolandırıcılık Yöntemi
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"Bilge Terzi" ye Vefa…
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CHP Akçadağ İlçe Örgütü İstifa Etti