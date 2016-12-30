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Vefat
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Tam 19 Fidanı Toprağa Verdik
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Emniyetten Yeni Yıl Tedbirleri
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Hastanede Yangın Tatbikatı
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17 Kişi Yakalandı
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Kürtlere Esas Zulmedenler
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Yeşilyurt Belediyespor’un Antalya kampı sürüyor
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Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak
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Şampiyon Basketçiler Rektör Kızılay ile buluştu
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Final okulları şampiyon oldu
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“İnşallah takımımıza en gerekli takviyeleri yapacağız”
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Elazığspor köşeye sıkıştı
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Denetim Kontrol Teknesi Alındı!
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ÖMÜR NİMETİ
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Zamlı Tarife 1 Ocak'ta Başlıyor
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2016 İhanetle Lekelendi
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En Çok Almanya’ya Sattık
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Azerilerin Günü Kutlandı
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Yeni Kimlikler Geliyor!