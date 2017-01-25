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Kuvvetli Kar Geliyor!
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda Malatya’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi
25.1.2017 19:57:35
2016’da 89 Bin Kişiye Hizmet Verildi
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Süper Hizmet Masası’yla vatandaşlardan gelen öneri, talep ve şikâyetlere hızlı çözümler üretiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi giriş katında vatandaşları karşılayan Süper Hizmet Masası, 2016 yılında 66 bini rehberlik olmak üzere toplamda 89 bin vatandaşa hizmet verdi
25.1.2017 19:56:02
Arguvan’da Daha Bilinçli Çiftçiler Yetiştirilecek
Yoncalı barajının faaliyete geçmesiyle tarım alanında daha profesyonel bir yol izlemeyi hedefleyen Arguvan yönetimi, yaptıkları toplantıyla tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları masaya yatırdı. Toplantıda profesyonel tarım için çiftçilerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı
25.1.2017 20:24:01
“Topraklar Geleceğimizdir”
Anadolu ve Malatya verimli tarım arazileri ile yüzyıllardır bir cazibe merkezi. Ama bu durum betonlaşma tehdidi altında. Bu kadarla da sınırlı değil durum, bir arazi ve toprak sınıflamamız yok maalesef. Bundan dolayı hangi toprağa hangi bitkinin ekileceğini bilmiyoruz. Yaşanan göçlerle de tarımla uğraşan kişi sayısı azalıyor ve tarım genelde geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Malatya tarımının geleceğini, tarımda yaşanan sorunları, çözüm önerilerini, çiftçilerin nasıl bilinçlendirilmesi gerektiğini, yaşadığımız kuraklığı ve ne gibi sorunlarla karşılaşacağımızı İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Durak’la konuştuk
25.1.2017 18:46:23
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“Haçlı Zihniyetini Tarihin Çöplüğüne Atacağız”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Gönül Köprüsü’ Projesiyle Malatya’ya gelen 40’a yakın Muşlu öğrenciyi ağırladı. Öğrencileri en güzel biçimde ağırlayan Başkan Polat, Haçlı zihniyetinin farklı kimliklere bürünüp masum halkları katlettiğini belirterek, “İnşallah bu millet dinine, bayrağına, milliyetine, davasına sarıldığı müddetçe, kardeş ve bir olarak hareket ettiğimiz sürece birçok Haçlı zihniyetini tarihin çöplüğüne atacağız” dedi
25.1.2017 18:39:37
Suyun Yaşamsal Faaliyetler Üzerindeki Etkisi
Vücut fonksiyonlarındaki değişikliklere ve vücuttaki su oranının düşmesine bağlı olarak, yaşlılarda su ihtiyacı günlük iki litreyi buluyor. Ancak susama hissinin azalması ve unutkanlık gibi nedenlerle su tüketimi çoğu zaman olması gereken miktarın altında kalıyor. Su kaybının yaşamsal faaliyetler için tehlike arz ettiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, 65 yaş ve üzeri kişilerde su tüketimini artıracak önemli önerilerde bulundu
25.1.2017 15:19:43
Vefat
Vefat Edenler
24.1.2017 19:24:12
Dev satranç şöleni sürüyor
Antalya da düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden katılımcıların buluştuğu; dev satranç şöleni, heyecan dolu mücadeleler ile devam ediyor. Malatya’dan da büyük katılımın olduğu turnuvayla ilgili bilgi almak için, Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile konuştuk
24.1.2017 19:23:06
MALATYA’DA DERBİ RÜZGÂRI
Önümüzdeki pazar günü 14.00’ te, İnönü Üniversitesispor – Yeşilyurt Belediyespor arasında derbi rüzgârı esecek. Malatyalı sporseverlerce, karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun dostluk kazanacak
24.1.2017 19:22:04
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Şehit Polis İçin Mevlit
İstanbul Beşiktaş saldırısın da şehit olan polis memuru Hamdi Dikmen için ailesi tarafından mevlit okutuldu
Arapgir ve Darende’ye Güneş Doğdu
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik proje kapsamında Arapgir ve Darende’ye güneş enerji santralleri kurulacak. Enerji yatırımı için şimdiye kadar 20 firmanın başvuruda bulunduğu bildirildi. Projenin hayata geçmesi durumunda Malatya bu alanda Türkiye’de 4. Sırada yer alacak
Sakatlıklar sadece zeminden değil
Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat oyuncuların sayısının artması üzerine bir açıklama yapan kulübün Fizyoterapisti Savaş Akkaya, “Sakatlıkları tek başına zemine bağlamak doğru değil. Futbolda sakatlıklar olabilir. Zemin sadece bu nedenlerden birisi” dedi
Buz gol sorununu çözmek istiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Belli bir yere kadar götürüyoruz. Sonuçlandırma da sıkıntılarımız var. Orada daha iyi olmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor” dedi. Teknik Direktör İrfan Buz, Ankara’da İlhan Cavcav’ın cenaze töreni sonrasında, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Termal Mest Revaçta
Yaşlıların vazgeçemediği Konya mestine termal mest rakip olunca Konya mestleri geri planda kaldı. Özellikle askerlerin ve polislerin tercih ettiği termal mestler normal çorap görevi de görerek gözde konumuna geliyor
“Arzumuz Asayişin Berkemal Olması”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Battalgazi ilçesinin genel asayişi konuşuldu
CHP Sorusunda Israrcı
Ak Parti milletvekili Öznur Çalık ve Mustafa Şahin’in açıkladıkları Malatya için yapılan yardım miktarları arasındaki 3 milyarlık fark olduğuna değinen Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin bu paranın nerede olduğunu sorarak Malatya için büyük bir miktar olduğuna değindi. Ona cevap veren Ak Parti Yeşilyurt İlçe Tanıtım Medya Başkanlığı, “ Açıklamalarda yer alan yatırım ve o yıl içerisinde yapılan ödenekleri birbirine karıştırmışsınız” açıklaması yapıldı
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26 Ocak 2017 Perşembe 1'inci Sayfamız
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