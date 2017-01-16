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Doğanşehir’de İşyerine Silahlı Saldırı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir işyeri, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi
16.1.2017 18:18:27
Veterinerler 2017’den Umutlu
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir Malatya Veteriner Hekimleri Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ve sorunları çözme yılı olarak belirlediklerini ve Veteriner hekimlerin ihtiyaç duydukları konularda her ay 1 eğitim vereceklerini ifade etti
16.1.2017 18:15:00
İklim Fiyatları Vurdu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 Aralık ayında soğuk ve kar yağışının tarımda maliyetleri de fiyatları da artırdığını bildirerek, “tarım üretici fiyatlarında, Aralık ayında iklim koşullarından kaynaklı yüzde 3,51’lik artışa rağmen, yıllık fiyat artışı yüzde 1,33’de kaldı” dedi
16.1.2017 18:14:33
Kadınlar Alzheimeri Konuştu
Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen bilinçlendirme programları kapsamında kadınlara “Alzheimer” hastalığı anlatıldı. Söz konusu hastalık ile ilgili önemli detaylar verilirken hastalığın doğuracağı zararlı etkilerden de söz edilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği söylendi
16.1.2017 18:13:40
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Büyükşehir Tiyatrosu Deyimleri Konuşturuyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), “Deyimler Konuşuyor” adlı çocuk oyununu sahnelemeye başladı. Çocuk oyuncuların rol aldığı oyun, ücretsiz sahneleniyor
16.1.2017 18:12:02
Eskilerden Kalma " Çubuk Alma" Oyunu
Herkesin bilmediği ama belli kesimlerde oynanan ve eskilerden kalma bir oyun olan çubuk alma oyunuyla çocuklar doyasıya eğlenip kışı da dolu dolu geçirdi
16.1.2017 18:10:12
Şire Pazarı Sorunları ve Çözümü…
Kayısı sektörü ve Şire pazarı ile ilgili sorunların çözümü, araç trafiğinin düzenlenmesi, kayıt dışı ticaretin ve devletin vergi kaybının önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tedbirlerin alınması ile ilgili toplantıya başkanlık eden Vali Toprak, Şire pazarında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için yapılması gerekenlere değindi
16.1.2017 18:04:12
Güler misin, Ağlar mısın?
Kendinden büyük makarna torbasını taşıyıp satmaya çalışan Suriyeli çocuklar ilginç görüntü oluşturdu. Çocuklar kendilerine yardımlar sonucu gelen, beş kiloluk bir makarna paketi ile bakkala girerek 10 liraya satmaya çalıştılar… Ürününü bakkalcıya satamayan çocuklar kucaklarında makarna paketi ile yeniden evin yolunu tutular
16.1.2017 17:07:56
Polisten Kumar Operasyonu
Malatya polisi, kumar oynayanlara yönelik başlattığı operasyonda 1 adet tombala makinası, 2 adet Tv, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2803 adet pul ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye de 17 bin lira para cezası kesildi
16.1.2017 17:05:56
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Dereceye Girenler Ödüllendirildi
Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği törende (TEOG) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı olan 127 öğrenci ile ‘Asımın Nesli 15 Temmuz’u Anlatıyor’ konu başlığı altında düzenlenen liseler arası mektup ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi
İnsülin Direncini Kırmak İçin Yaşam Tarzınızı Değiştirin
Tüm dünyada ve ülkemizde giderek artan obezite ve diyabet, “insülin direnci” olarak adlandırılan metabolik sorunu da beraberinde getiriyor. Vücuttaki yağ oranının artması insülin direncine, insülin direnci de vücutta yağ oranı artışına ve obeziteye neden oluyor. Protein metabolizması, üreme ve bağışıklık gibi birçok sistemi etkileyen insülin direncinin tedavi edilebilmesi için öncelikle beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Memorial Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Canan Demir, insülin direnci ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi
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YEŞİLYURT BELEDİYESPOR DÜELLOYU KAZANDI: 5-4
Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurtspor Belediyespor, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda 62 Pertekspor’u 5-4 mağlup etti
U21 1. Lig Yeni Malatyaspor: 2 - Sivasspor: 1
U21 1.Ligi’nde 17.hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor’un ikinci golünü yeni transfer Lübnanlı oyuncu Ali Faruk Mohammed kaydetti
“Malatyaspor’un forması açık artırmada satılmaz"
Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği birlik ve beraberlik gecesinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatyaspor’un forması açık artırmada satılmaz, o formayı ben alıyorum” dedi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği geceye telefonla bağlanan Bakan Bülent Tüfenkci formanın satılmasını engelledi
Malatyalı hakeme büyük görev
Alanya’da 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kapalı Alan Kulüpler Şampiyonasında, hakem olarak Malatyalı Hokey Hakemi Erdoğan Özdemir de görev alacak
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20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Eroin Yapımında Kullanılan Kimyasal Madde Ele Geçirildi
Bakan açıkladı! O Ürünler İçin İnceleme Kararı
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Cumhurbaşkanlığına ‘EVET’ Diyorum
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16 Ocak 2017 Pazartesi 1'inci Sayfamız
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