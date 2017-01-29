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Parkta Öncelik Ağaçlandırma Olacak
Malatya Beylerderesi mevkiinde yaklaşık 1 milyon 327 bin metre kare alan üzerine yapılan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
29.1.2017 19:09:44
“Peynir Kaşağısı”
Evinde peynir üretimi yapan ev hanımları için en ideal mutfak aleti “peynir kaşağısı” Kamışların toplanması ve birbirine bağlanması şeklinde yapılan kaşağının yapımı peynir yapımı gibi zor olduğu için sadece kaşağı ustası köylülerden temin ediliyor
29.1.2017 16:20:31
Yolların Büyük Bölümü Ulaşıma Açıldı
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisine devam ediyor. Hafta içi kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde yağan kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi kapanan 6 bin km’ye yakın yolun büyük kısmını ulaşıma açtı
29.1.2017 16:19:09
Balıklı Pizza
Malatya'da pizzanın içerisine alabalık koyan işletmeci, patentini aldığı yeni lezzeti ile ilgi görüyor
29.1.2017 16:12:03
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İşadamları Ticareti Canlandırmak İçin Buluştu
Türkiye’nin en aktif sanayici ve işadamları derneklerinin başında gelen TÜMSİAD, geleneksel olarak her sene düzenlediği Genel İstişare Kurulu’nun (GİK) 9. gerçekleştirdi. 2016 değerlendirmesinin yapıldığı, 2017 stratejik planının görüşüldüğü kurulda otomotiv, inşaat, gıda, tekstil ve daha birçok sektörden TÜMSİAD üyesi ülke ticaretini geliştirmek üzere biraraya geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yatırım, teşvik ve destek paketi ile ilgili sunumlar paylaşıldı
29.1.2017 15:51:05
Konutta Cayma Hakkına Süre Sınırı Olumlu Ama Yetersiz
Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal, ön ödemeli konut satışlarında cayma hakkına getirilen süre sınırının uzun olduğunu, cezai yaptırımın ise hafif kaldığını bildirdi
29.1.2017 15:49:21
Doğal Dişlere En İyi Alternatif: İmplant
Hem fiziksel hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyen diş kayıplarında uygulanan implant yöntemi, ağız sağlığı açısından pek çok avantaj sağlıyor. İmplantlar, tek bir diş ve birden fazla diş eksikliğinde rahatlıkla uygulanabiliyor. Sağlam dişin çekilmesine gerek kalmıyor ve doğal dişlere en iyi alternatif oluyor. İmplant sayesinde yiyecekler sıkıntısız çiğnenerek yenilebiliyor. Tat alma sorunu ve mide bulantısı gibi sorunlar yaşanmıyor
29.1.2017 15:40:58
Vefat
Vefat Edenler
27.1.2017 19:33:27
İnönü Üniversitesispor kazanmak istiyor
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ligin 15.haftasında Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor
27.1.2017 19:32:48
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DÖNMEZ KARDEŞLER ŞAMPİYON OLDULAR
Antalya’da Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, Türkiye'de ve uluslararası arenada eşi ve benzerine az rastlanır büyüklükte organize edilen ve ülkemizin 81 ilinden 6 bini aşkın katılımcının buluştuğu Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları Antalya'da devam ediyor
12 yıllık serüven…
Cemal Gürsel Toy, 2005’te Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi olarak atandığı günden beri, bu sporun gelişimi için Malatya’ya pek çok hizmetleri oldu. Siirt’te merak üzerine başlayan serüven, bugün bambaşka bir noktaya geldi. Malatya’da satrancın gelişimin de büyük pay sahibi olan Toy’un hedefi, daha çok kulüp kurulmasını sağlamak ve daha çok çocuğa ulaşıp, daha çok sporcu yetişmesini sağlamak
Muş’tan Malatya’ya Gönül Köprüsü
AK Parti tarafından başlatılan Gönül Köprüsü projesi kapsamında Muş’tan Malatya’ya gelen 40 öğrenci, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan tarafından kabul edilen çocuklara tablet hediye edildi
Karla Mücadele Sürüyor
26 Ocak Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, Malatya genelinde etkili olurken, Meteoroloji tarafından önceden yapılmış olan uyarılar nedeniyle önceden ekipleri hazır bekleten Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte mücadele çalışmalarına başladı
Boyalı Taşlar Oyun Aracı Oldu
Güzel bir görüntü için yapılan havuz buz tutunca yeşillikler arasına döşenen süs taşları uzağa fırlatma oyununun bir parçası oldu. Donan havuza sadece boyalı taş değil, boş su şişesi ve cips poşeti de atıldı
Aşçılardan Çevik’e Destek Ziyareti
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON)’na bağlı Malatya Profesyonel Aşçılar Derneği Başkan Cumali Çetinkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşiltepe’de bulunan Çevik Kuvvet şube müdürlüğüne destek ziyaretinde bulundu
Tatmadan Geçmeyin…
Mısır ekmeği sadece Karadeniz’ e has bir lezzet olarak biliniyor… Ama mısır ekmeği Malatya’da da yapılan bir ekmek ve oldukça da rağbet görüyor. Günlük taze taze üretilen mısır ekmeği artık Malatya’da da tüketilen ekmekler arasındaki yerini aldı
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