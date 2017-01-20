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Geçmişten Günümüze Davetiye
Evlilik hayatına adım atacak gençler için hazırlanacak olan düğün alayı öncesi eş dost, akraba, konu komşu kim varsa önceden haberdar edilir. Bu haberdar etme evresinde ise çeşitli ürünler kullanılır. Geçmişten günümüze değişen davetiyeler hakkında konuşan Hüseyin Sarı, “Düğün yapacak kişiler komşularına, akrabalarına çayı, şekeri, bir çay bardağını çocuk aracılığıyla götürür ve davet ederdi. Daha sonra bunlar kalktı yerine top kumaş geldi, hanımlar kendilerine ve ailesine elbise yapsın diye. Ama şimdi o da kalktı, yerine düğünle ilgili bilgiler içerisinde yer alan zarflar geldi” dedi
20.1.2017 16:18:32
Arguvan’da Kadın Dinlenme Evi Açıldı
Arguvan Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Dinlenme Evi’nin belediye iş hanında yoğun katılımla açılışı yapıldı
20.1.2017 16:17:50
Aranan 36 Kişi Yakalandı!
Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 36 kişi 09-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi
20.1.2017 16:17:25
Daralan Kıyafetler ve Ağrı, Lenfödem Habercisi Olabilir!
Halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödemin nedenleri arasında travma, aşırı şişmanlık, aşırı varis oluşumu, enfeksiyonlar, tümörler sayılabilirse de günümüzde en sık karşılaşılan nedeni kanser cerrahisi... Uzmanlar, fil hastalığının hastaların bilinçlenmesiyle oluşumunu veya tekrarını önlemenin mümkün olduğunu belirtiyor
20.1.2017 15:05:42
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Yazıhan’da İcraat Seferberliği!
Suya kavuşmasına ramak kalan Yazıhan Ovası, planlı tarımla kalkınacak. Alanında uzman kişilerle toplantı üstüne toplantı yapıp tarımı masaya yatıran ilçe yönetimi, tarımda eski hatalara düşmemek, verimi artırmak, üreticilerin refah seviyelerini yükseltmek ve ekonomiye kazanım sağlamak için kolları sıvadı
19.1.2017 19:54:18
Vefat
Vefat Edenler
19.1.2017 19:53:55
Boztepe Barajı Sulaması Yüzde 67 Seviyesine Ulaştı…
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da inşa edilen Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 67 fiziki gerçekleşme sağlanan ve toplam 120 bin dekar alanı sulayacak projenin, 92 bin 300 dekarı sulayacak bölümü bu sulama mevsimine yetiştirilecek
19.1.2017 19:48:27
Servislere Sıkı Denetim Talimatı!
2017 yılının ilk Mülki İdare Amirleri Toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları katıldı. Toplantıda gündemdeki konular ve ilçelerin sorunları görüşüldü
19.1.2017 19:08:25
İdeal Bir Gözlük Nasıl Olmalı
Sorumsuzca alınan gözlükler zamanla göz hastalıklarına, katarakt ve görme kaybına neden oluyor. Gözlükler alırken mutlaka doktor kontrolünde muayene edildikten sonra satın almak gerekiyor. Özellikle Sokakta 5 liraya satılan gözlükler daha büyük riskler taşıyor. O halde Gözlük alırken nelere dikkat edilmeli? İdeal bir gözlük nasıl olmalı?
19.1.2017 19:05:42
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“Üniversiteler ve belediyelerden talepler geliyor”
Kurulumu 2015 yılında tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) “Güneş” dalında büyük ödül alan güneş enerjisi santralinin Turgut Özal Araştırma Hastanesinin elektrik tüketiminin dörtte birini karşıladığı ifade edildi
Yetiştirici “Destek” Konusunda Aydınlatıldı
Malatya ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı ihsan akın, beraberinde proje teknik elemanları ile birlikte Arapgir’de hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde anket çalışması ve bilgilendirme toplantısı yaparak, yetiştiricinin şikayetlerini dinledi
“Tranfer yapmak için transfer istemiyoruz”
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Beklediğimiz futbolcular kadrolarında oynayan oyuncular, sıkıntı bundan kaynaklanıyor. İşin açıkçası transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz” dedi
Her türlü zorluğu yeneceğiz
Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da, Şehit Kamil Belediyespor müsabakası hazırlıkları sürüyor
EYMS Mersin’e bileniyor
TFF 1. Lig’in 18. Haftasında, cumartesi günü Mersin İdman Yurdu ile evinde karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesislerin de hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin maçını kazanıp, 3 puanı almak isteyen futbolcular bir hayli hırslıydı
BADMİNTON İL ŞAMPİYONASI SONLANDI
Okullar Arası Genç Erkek ve Bayanlar, Badminton Malatya İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi
Aile Planlaması Konuşuldu
Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından mahallelerde ortaklaşa bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bilgilendirme toplantılarının ilki Hasırcılar Mahallesi’nde ve ikincisi de Hanımınçiftliği mahallesinde gerçekleştirildi
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İHH Malatya Şubesinden Yardım Seferberliği
Öldürülen Terörist Sayısı
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21 Ocak 2017 Cumartesi 1'inci Sayfamız
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