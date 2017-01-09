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Boncuklar ve Çanlar
Hayvanlarını diğer hayvanlardan ayırt etmek için daha çok köylüler tarafından kullanılan gerdanlık boncuk ve çanlar hayvanlara takılarak süs aracı olmanın yanında hayvana verilen değeri de gösteriyor
9.1.2017 20:16:45
"Basın Sesimizdir"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çakır, “İletişim, teknoloji ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bir anlamda basınımız; bizim elimiz, gözümüz, kulağımız ve sesimizdir” dedi
9.1.2017 19:45:57
“Türk Basını 15 Temmuzdan Alnının Akıyla Çıkmıştır”
10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile mesaj yayınlayan Vali Mustafa Toprak: “Güçlü ve gelişmiş bir basına sahip olan ülkelerde, demokrasinin sağlam bir zemine yerleştiğini ve sorunsuzca işlediğini görmek mümkündür. Çünkü bu ülkelerde yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü bir kuvvet olarak basın ortaya çıkmaktadır “dedi
9.1.2017 19:45:02
Emekli İkramiyesi Müjdesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Geçmişe dönük hangi yılda emekli olunmuşsa olunsun bir şekilde 30 yıldan fazla çalışılmışsa kişiye doğrudan doğruya güvenlik kurumuna müracaat etmesi halinde emekli ikramiyesini vereceğiz” dedi
9.1.2017 19:44:15
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Sorumluluğumuz Sorunlarımızdan Önce Gelir
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, gazetecilerin birçok sorunla boğuştuğunu belirterek, “Ancak dün olduğu gibi bu gün de sorunlarımızdan çok sorumluluklarımız önceliğimizdir.” dedi. Karaduman, İnternet yasasının gerekliliğine de vurgu yaptı
9.1.2017 19:43:36
Mersedes’in Çağrısı Karşılık Buldu
Renkli kişiliği sayesinde Malatya’da tüm kesimler tarafından tanınan Fatih Kaydı (Mercedes Kadir) ve ailesinin ikamet ettiği Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Musa Sokaktaki evinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören eşyaları için Yeşilyurt Belediyesi, yardımda bulundu
9.1.2017 19:34:56
Şilan Çayı İçmesuyu Olarak Kullanılacak
Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği-Gönüllü Kardeşlik Platformu tarafından yapılan mutat toplantıların sonuncusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı. Yapılan toplantıda Malatya’daki STK’larla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ülke gündemini değerlendirdi. Ardından önemli projelerden söz eden Çakır, Şilan çayının hem sulama, hem de içmesuyu olarak Malatya’ya getirilmesinin planlandığını söyledi
9.1.2017 19:32:25
Gazeteci Aral’dan Vali Toprak’a Ziyaret
Malatya ile ilgili belgesel program çekimi için araştırma ve incelemelerde bulunmak için ilimize gelen fotoğraf sanatçısı, gazeteci ve yemek yazarı Coşkun Aral, Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti
9.1.2017 18:53:10
Siber Saldırıların Maliyeti Ağır Oluyor
Ülkemizde ve dünyada son dönemde artan siber saldırılar maddi olarak ülkelere büyük zaralar veriyor. Hatta yapay kalp pillerinin bile siber saldırılara açık olduğuna ve bu saldırıların ülkemizde yaşanmasını engellemek için yerli yazılımların geliştirilmesi gerektiğine değinen Bilişim Uzmanı Ercan Sarıoğlu, “ Yaşanan siber saldırılardan sonra BTK bir bildiri yayınladı. Bu bildiriye göre bilişim alanında kendini geliştirmiş olan kişileri devlet istihdam etmek istiyor” dedi
9.1.2017 19:24:05
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9 Ocak 2017 Pazartesi 1'inci Sayfamız
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