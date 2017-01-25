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Tatildeki Çocuklarda Obezite Riski!
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Vefat
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Zehir Taciri Tutuklandı!
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İspendere’de Tarihi Adım!
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EYMS’da futbolcular şampiyonluğa inanıyor
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“Dostane bir maç olacak”
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Amacımız spora hizmet etmek
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Hedef İnsanları Sosyal Hayata Kazandırmak
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“Gümrükler Dünyaya Açılan Kapılarımız”
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Emeklilere promosyon müjdesi! Tarih belli oldu
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Büyükşehir Eğitimcileri İçin Çalıştay Düzenliyor
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2016 Yılının Maliyeti 67 Milyon
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Tiyatro Oyuncularından Kültür Müdürlüğü’ne Ziyaret
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Kış Ayların Vazgeçilmezi Cevizli Sucuk
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DSİ Nisan’da Yeni Yerine Taşınacak
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Vatan Sevgisi 3 Bin 280 Mısralık Şiir Yazdırdı
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Yasaklı Bitkiler Öldürebilir
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Gümrüklerin Ekonomik Katkısı Yadsınamaz
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Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor
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Başkan Vahap Küçük ’ten Halk Günü