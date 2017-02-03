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Hekimhan’da Deprem
Dün sabah saatlerinde Hekimhan ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi
3.2.2017 16:20:37
Sayılarla 2016 Türk Medyası
Medya Takip Merkezi (MTM), Türk medyasında yıl boyunca yaşanan görev değişikliklerini ve yayın hareketliliğini inceledi. Buna göre, 2016 yılında bin 075 yayın kapanırken, 117 yeni yayın okurla buluştu. Transfer, terfi, görev değişimi, işten ayrılma veya çıkartılma gibi nedenlerle yayın veya pozisyon değiştiren medya çalışanı sayısı ise 14 bin 450 oldu. İşte medya raporunun ayrıntıları…
3.2.2017 15:50:34
Suriyeli Bana Alabed: “Türkiye’de Barış ve Huzur Var”
Kızılay Toplum Merkezi'ndeki arkadaşlarıyla bir araya gelen Bana Alabed, Türkiye'de barış ve huzur olduğu için çok mutlu olduğunu, bir okula yazılıp Türkçeyi de öğrenmek istediğini söyledi
3.2.2017 15:49:32
İkinci Öğretim Dönemine Planlı Başlayın
Yeni bir eğitim ve öğretim döneminin başlayacak olması aynı zamanda milyonlarca öğrenci için yeni bir sınav döneminin başlaması anlamına geliyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerini TEOG, YGS ve LYS’nin beklediğini belirten Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Gonca Uluçay ikinci dönemin daha verimli geçmesi için tavsiyelerde bulundu
3.2.2017 15:46:40
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Evlendirme Programları Aileyi İstismar Ediyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbelerinde okuttuğu hutbenin bu hafta ki konusu, “Ahit, Akit Ve Misak Olarak Nikâh” ve Evlendirme adı altında Televizyonlarda yapılan ahlaksız programlara karşı Müslümanların takınması gereken tavrı üzerinde durdu. İmam, “Evlendirme adı altında yapılan kimi programlarda ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesi itibarsızlaştırılmaktadır” dedi.
3.2.2017 15:44:08
Kanser Artık Çaresiz Bir Hastalık Değil
Türkiye ve Dünya üzerinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanser konusundaki bilinci artırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl 4 Şubat günü “Dünya Kanser Günü” olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser görülme sıklığında artış yaşanırken yeni nesil hedefe yönelik tedaviler ise hasta ve yakınlarına umut vadediyor
3.2.2017 15:39:59
Vefat
Vefat Edenler
2.2.2017 18:25:52
“YARIŞIN İÇERİSİN’DE OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ”
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bir yarış içerisinde olduğumuzu Denizli maçını kazanarak göstereceğiz” dedi
2.2.2017 18:25:12
TÜFAD yeni bürosunda basına yemek verdi
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi, yeni yerine taşınması münasebetiyle spor basınına bir yemek verdi
2.2.2017 18:24:32
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EYMS, SEMİH BEYAZ’I TOKATSPOR’A KİRALADI
Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Semih Beyaz’ı, Tokatspor’a kiraladı
EYMS, Boluspor ile hazırlık maçı oynayacak
Antalya’da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, pazar günü Boluspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak
BİR TURNUVADAN FAZLASI…
Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile bu yıl 5. Düzenlenecek olan, Malatya Altın Kayısı Satranç turnuvası hakkında konuştuk. Turnuvaya ilgi katılımın çok büyük olduğunu belirten Toy, organizasyonun Turizme de çok büyük katkılar sağladığını belirtti
Bu Markayı Değerlendirelim!
Başarılarıyla adında söz ettiren ve Karaciğer naklinde dünya ikinciliğini elinde bulunduran Turgut Özal Tıp Merkezinin tanıtımının yetersiz olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere, devlet ve hükûmet yetkililerimize duyurmak istiyorum. Bu küresel markamızın daha çok parlaması için lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim. TÖTM, hâlen 240 tane sağlık personeli kadrosunu bekliyor.” dedi
“KOBİ’ler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi”
Avrupa Birliği-Sivil Toplum Diyaloğu desteği ile TÜRKONFED tarafından yürütülen “KOBİ’ler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında TÜRKONFED ve FIRATSİFED tarafından Malatya’da tanıtım toplantısı düzenlendi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Rekabet endeksi raporunda Malatya’nın finansal derinlik, Makroekonomik istikrar ve sosyal sermaye endekslerinde zayıf olduğu işaret edilmektedir.” dedi
Yeşilyurt Teşkilatı Sorunları Dinledi
CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin partisinin ilçe teşkilatı ile birlikte bazı mahallelerin muhtarını ziyaret etti. Mahalle muhtarlarımızın, kültürümüz gereği her şeyi istemekten ziyade yapılan küçük şeylerden memnun olma anlayışı içerisinde olduğunu belirten Küçükşahin muhtarların görüş ve önerilerini dinledi
2017 Yılı Feribot Ücretleri
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Ocak ayında görüşülen 2017 yılı Feribot Ücret Tarifesi onaylanarak yürürlüğe girdi. Yeni ücret tarifesinde 3 kalemde artış yapılırken, 7 kalemde indirime gidildi. 1 kalemin ücreti ise aynı kaldı
Öne Çıkanlar
Birçok Üründe Fiyatlar Düşecek
"Terör Örgütlerine Diz Çöktüreceğiz"
Pensilvanya’da FETÖ İle Mücadele Platformu Kuruluyor
“Tatbikat Uluslararası Hukuka Aykırı”
"2018'den İtibaren 500 Bin Konutu Yenileyip Dönüştüreceğiz"
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